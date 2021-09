God of War: Ragnarok, ecco il nuovo trailer del gioco

God of War: Ragnarok, anticipazioni. Ecco il nuovo trailer del secondo capitolo del gioco di Santa Monica presentato al PlayStation Showcase 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni di God of War: Ragnarok, ultima fatica di Santa Monica e secondo capitolo della nuova saga incentrata sul personaggio di Kratos. Al termine del PlayStation Showcase 2021 è stato proiettato un nuovo trailer del gioco.

Ricordiamo che il titolo è stato ufficialmente rimandato al 2022 a causa della pandemina, che ha colpito, ovviamente, anche il mondo dei videogiochi. Sony Santa Monica e il director Cory Barlog hanno rilasciato un comunicato stampa postato sui propri canali social ufficiali a tal proposito.

“Fin dalla release del teaser del nuovo God of War lo scorso anno siamo rimasti commossi dal supporto che la community ci ha mostrato. Siamo davvero grati di vedere così tante persone che non vedono l’ora di godersi il prossimo capitolo del viaggio di Kratos e Atreus. Restiamo concentrati nel consegnarvi un gioco di assoluta qualità, mantenendo al contempo la sicurezza e il benessere del nostro team, i partner creativi e le nostre famiglie. Con questo in mente abbiamo preso la decisione di spostare la nostra finestra d’uscita al 2022. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto, abbiamo alcune cose entusiasmanti in lavorazione che non vediamo l’ora di mostrarvi!”.

Nel nuovo trailer riprendiamo la storia dove l’avevamo lasciata: Kratos e il figlio Atreus alle prese con la profezia di distruzione e l’accettazione dei poteri divini del ragazzo. In più vediamo anche quelli che saranno i villain del gioco, la strega Freya e il dio del tuono Thor.

Ecco il trailer di God of War: Ragnarok.