Gmail, novità in arrivo per chi ha un account di posta: l’avviso di Google

Le nuove policy prevedono la possibilità di cancellazione dei contenuti in Gmail, Drive o Foto: tutto ciò che c’è da sapere.

Novità in arrivo da Google per gli account di Gmail, per chi utilizza Google Drive e Google Foto. Google sta informando gli utenti sulle modifiche che entreranno in vigore il 1 giugno 2021 e fa il punto della situazione con ampio anticipo. Le nuove policy, tra l’altro prevedono la possibilità di cancellazione dei contenuti in Gmail, Drive o Foto in caso di utente inattivo per 2 anni. Chi supera il limite di ‘storage’ per 2 anni rischia la cancellazione di contenuti. I provvedimenti, visto che la modifica entra in vigore il primo giugno del prossimo anno, non verranno adottati prima del primo giugno 2023. Da giugno 2021, gli utenti ‘a rischio’ riceveranno notifiche via email relative al rischio di eliminazione di contenuti. Gli utenti, in ogni caso, saranno in grado di accedere ai vari servizi.

“Le norme aggiornate sui prodotti relative a Google Foto, Gmail e Google Drive (inclusi i file di Documenti, Fogli, Presentazioni, Disegni e Moduli Google e i file di Jamboard e Sites) inizieranno a entrare in vigore il 1° giugno 2021. Queste norme riguardano gli Account Google che superano la quota e i prodotti per cui il tuo stato potrebbe essere inattivo. Le norme non verranno applicate prima del 1° giugno 2023”, si legge.

Novità Gmail: l’avviso di Google

“Se il tuo utilizzo rimane superiore alla quota disponibile per due anni o più e non hai liberato o acquistato ulteriore spazio di archiviazione per rientrare nei limiti, tutti i tuoi contenuti potrebbero essere rimossi da Gmail, Drive e Foto. Prima che ciò avvenga: Ti informeremo via email e tramite notifiche all’interno dei prodotti Google. Ti contatteremo almeno tre mesi prima che i contenuti diventino passibili di eliminazione. Ti daremo la possibilità di evitare l’eliminazione (tramite l’acquisto di spazio di archiviazione aggiuntivo o la rimozione di file). Ti daremo la possibilità di scaricare i tuoi contenuti dai nostri servizi. Scopri di più su come scaricare i tuoi dati di Google”, avvisa il colosso.

In caso di tua inattività in Gmail, Google Drive o Google Foto per due anni, tutti i contenuti potrebbero essere rimossi da quel prodotto. Prima che ciò avvenga, “ti daremo la possibilità di evitare l’eliminazione tornando a essere utente attivo nel prodotto. Ti daremo la possibilità di scaricare i tuoi contenuti dai nostri servizi”. Se si rimane inattivi solo su Foto, verranno eliminati solo i contenuti di Google Foto. I contenuti di Gmail e di Google Drive non verranno eliminati se l’utente risulta attivo per questi prodotti.