Givova Scafati-Gevi Napoli Basket, si gioca il derby

La Gevi Napoli Basket giocherà domani, domenica 3 Gennaio, alle 18,00, al PalaMangano di Scafati, a porte chiuse. Sacripanti: “Partita molto dura”.

Tempo di Derby per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per la decima giornata del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, la Givova Scafati

Il match si giocherà domani, Domenica 3 Gennaio, alle 18,00, al PalaMangano di Scafati, a porte chiuse.

Entrambe le squadre campane occupano il primo posto in classifica a 12 punti, con sei vittorie ed una sola sconfitta, insieme alla UniEuro Forlì, a punteggio pieno.

Le due squadre si sono affrontate in SuperCoppa, sempre al PalaMangano, con la vittoria della Givova Scafati per 82-61. Il miglior realizzatore degli azzurri fu Jordan Parks, 15 i suoi punti.

Josh Mayo, playmaker della Gevi Napoli Basket, è l’unico ex della gara. Il giocatore americano infatti, ha giocato a Scafati nella stagione 2015-2016.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Enrico Bartoli (Trieste), Francesco Terranova (Ferrara) e Alberto Perrocco (Ponsano Veneto)

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Arriviamo alla gara con Scafati avendo rispettato a pieno la tabella di marcia degli allenamenti, nonostante le feste. Affrontiamo una partita difficile su un campo duro contro una squadra ben allenata e con una struttura difensiva importante cosi come le gerarchie in attacco.

Dovremo essere bravi a fare tutto nel miglior modo possibile perché sappiamo che la Givova ha una grande organizzazione in attacco, che sfrutta al meglio i propri punti di forza. L’assenza di Mayo ci ha sicuramente penalizzato ma ci ha permesso di creare una base difensiva chiara, non abbiamo fretta di reinserire il nostro play.

Quando sarà, torneranno le gerarchie di partenza, con tutti i giocatori che potranno tornare al loro ruolo. Ci vorrà tempo e lavoro ma siamo ottimisti. Mayo ha capito il momento, ha un ottimo atteggiamento e sa che dovrà riprendersi piano piano, non è ancora in forma, gli manca, ovviamente, il ritmo partita.

Cercherò rotazioni continue per non arrivare ad infortuni. Si gioca un campionato di grande equilibrio con tante squadre di alto livello. Le squadre, rispetto all’anno scorso, giocano con meno tatticismi e molta più solidità ed identità. Colgo l’occasione per augurare un buon anno a tutti i nostri tifosi, sperando di poter rivedere tutti al PalaBarbuto il prima possibile”.

La partita Givova Scafati-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74, martedi sera 5 gennaio alle ore 22,30. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket