“Giustizia privata” su Italia 1. I film in tv giovedì 18 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv giovedì 18 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv giovedì 18 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Carosello Carosone – 21:25 Rai 1 Parigi può attendere – 21:15 Sky Cinema Ancora vivo – 21:00 Iris Giustizia privata – 21:20 Italia 1 Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Law Abiding Citizen

Law Abiding Citizen Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 109′

109′ Regista: F. Gary Gray

F. Gary Gray Cast: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Colm Meaney TRAMA Giustizia Privata (Law Abiding Citizen) è un film del 2009 diretto da F. Gary Gray ed interpretato da Gerard Butler e Jamie Foxx. Uscito nella sale cinematografiche statunitensi il 16 ottobre 2009, il film è stato distribuito in Italia il 25 agosto 2010. Clyde è a casa con moglie e figlioletta quando due sadici criminali irrompono nell’appartamento e uccidono la donna e la bambina. La causa viene affidata a Nick il quale, vista la fragilità delle prove a carico dei due decide di sfruttare la confessione del più violento che denuncia il complice. In questo modo una condanna a morte diviene certa, ma il pentito riceve una pena lieve. Clyde è sconvolto da questa decisione. Dieci anni dopo al momento dell’esecuzione della pena capitale qualcosa va storto… Race – Il colore della vittoria – 21:15 Premium Cinema 2 Under Suspicion – 21:10 Rai Movie Cose nostre – Malavita – 21:15 Cielo Una teenager alla Casa Bianca – 21:10 Paramount Channel Trolls World Tour – 21:00 Sky Family