Giugliano, postano video in discoteca poi si schiantano: morto 21enne

Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente stradale nella notte a Giugliano dopo una serata in discoteca immortalata da un video postato sui social.

Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente stradale nella notte a Giugliano, in provincia di Napoli. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 di cui ha perso il controllo: la vettura è andata a sbattere contro un guard rail e si è ribaltata. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ferite le tre ragazze che si trovavano sull’auto.

I ragazzi avevano trascorso una serata in discoteca della quale avevano postato un video sui social: nel filmato si vedono i giovani ridere e ballare.