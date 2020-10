Giugliano, Carabinieri chiudono mercatino abusivo: 8 denunce

Giugliano: i Carabinieri hanno smantellato un mercatino abusivo dell’usato in cui erano messi in vendita capi d’abbigliamento e oggetti vari.

Era un vero e proprio mercatino quello che i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno smantellato ieri nella locale zona ASI.

Denunciato per ricettazione un 33enne di etnia rom che vendeva attrezzi da ferramenta ed utensili nuovi per i quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Stesso reato contestato a tre napoletani che avevano acquistato dispositivi elettronici di dubbia provenienza. Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti per verificare se sia provento di furto.

Quattro, invece, le persone denunciate per occupazione abusiva di suolo pubblico: avevano allestito un vero e proprio mercatino dell’usato dove erano messi in vendita capi d’abbigliamento e oggetti vari. Durante il servizio sono state identificate oltre 60 persone, tutte sul posto per fare acquisti. 36 i veicoli controllati, uno di questi sequestrato perché sprovvisto di copertura assicurativa.