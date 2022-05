Giugliano, Carabinieri arrestano pusher 30enne: aveva con sé 84 grammi di marijuana

Cronaca di Napoli: i Carabinieri della stazione di Giugliano hanno arrestato un pusher 30enne già noto alle Forze dell’Ordine.

I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vittorio Iovine, 30enne di Mugnano di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

Era in Via Mugnano-Giugliano ed è stato notato mentre recuperava da alcuni cespugli una busta di cellophane. Quando si è accorto della pattuglia ha provato a disfarsene ma non ha fatto in tempo.

Nella busta 84 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi. Addosso aveva 175 euro in banconote di vario taglio e un telefono cellulare. Iovine è finito in manette ed è stato ristretto ai domiciliari in attesa di giudizio.