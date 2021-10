Giro Rosa della Campania: un simbolo di ripartenza dei territori

Torna il Giro Rosa della Campania: tra le oltre 70 atlete in gara sabato 23 e domenica 24 ottobre spiccano Martina Fidanza, Vittoria Fondriest e Silvia Valsecchi.

L’edizione 2021 del Giro Rosa della Campania di ciclismo, punta quest’anno a promuovere attraverso la regina degli sport ecocompatibili, la ripartenza dell’economia dei territori.

Oltre 70 le atlete in gara che si raduneranno venerdì 22 all’hotel Sakura prima di darsi battaglia nelle gare in programma nei due giorni successivi nei territori della provincia di Napoli. Rappresentate le squadre più forti d’Italia ma anche una proveniente dalla Slovenia, a conferma del carattere internazionale della manifestazione. Tra le circa settanta atlete l’ex campionessa del mondo, Martina Fidanza figlia dell’ex professionista Giovanni Fidanza che è anche il ct della squadra toscana per la quale corre, Vittoria Fondriest, figlia dell’ex campione del mondo Maurizio Fondriest e Silvia Valsecchi, già campionessa europea.

Sport ecocompatibile, accessibile gratuitamente a tutti, il ciclismo è anche occasione per proporre le eccellenze territoriali, con degustazioni di prodotti tipici e coinvolgimento elle imprese dell’indotto. Anche per questo motivo, quest’anno, tra i sostenitori dell’iniziativa c’è anche la Camera di Commercio di Napoli e provincia.

La cerimonia di apertura della manifestazione con la presentazione delle delle squadre è in programma venerdì sera alle 18 all’hotel Sakura di Torre del Greco.