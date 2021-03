Giovedì 18 marzo stop a Uomini e Donne: ecco perché non andrà in onda

Giovedì 18 marzo stop ai programmi di Maria De Filippi: ecco perché non andranno in onda né Uomini e Donne né Amici.

Nella giornata di giovedì 18 marzo, Uomini e Donne e Amici, programmi di Maria De Filippi, non andranno in onda.

Come riporta il portale “Davide Maggio”, lo stop arriva dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live – Non è la d’Urso e dell’annuncio da parte della società di Maria De Filippi di intentare una causa legale nei confronti dell’attore.

L’ex compagno di Antonella Elia aveva infatti dichiarato di aver seguito un copione a Temptation Island Vip (altra trasmissione creata da “Queen Mary”).

Intanto, sui canali social di Temptation Island sono stati pubblicati i video che incastrano Pietro Delle Piane, mentre quest’ultimo bacia la single Beatrice tradendo di fatto Antonella Elia. Si tratta di filmati che non sono mai stati mandati in onda.

Sta di fatto che tale querelle non fa altro che confermare come i rapporti tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso non siano esattamente “idilliaci”.