Giostra del gol in Sassuolo Napoli: 3-3 ma gli azzurri regalano il pareggio a tempo scaduto

Incredibile ingenuità al 93’ per il Calcio Napoli e rigore finale realizzato da Caputo. In precedenza i gol di Maksimovic (autogol), Zielinski, Berardi (su rigore) e Insigne sempre su rigore

Importante e difficile partita per il Calcio Napoli a Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra che ha sempre dato problemi agli azzurri e che, soprattutto, è riuscita a vincere al San Paolo (si chiamava ancora così) nel girone d’andata dando la prima grande delusione della stagione.

Gattuso recupera Demme e Hysaj dal primo minuto. Ancora ai box Manolas, Lozano, Petagna per infortuni e Koulibaly per squalifica. Emergenza in difesa con Maksimovic e Rrhamani centrali. Hysaj preferito a Ghoulam sulla fascia sinistra.

Così in campo le squadre:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Cronaca essenziale:

14’ Meret para su Berardi con i piedi. Azione in velocità del Sassuolo.

Annullato al 21’ ad Insigne un bellissimo gol per fuorigioco.

Vantaggio del Sassuolo al 33’: autogol di Maksimovic su punizione di Berardi.

Dubbia punizione assegnata al Sassuolo. Sullo sviluppo del cross Maksimovic anticipa tutti spiazzando Meret.

Pareggio immediato del Calcio Napoli al 37’ con Zielinski

Il polacco stoppa al limite dell’area e piazza il pallone all’angolino basso. Imparabile per Consigli. Meritato 1-1 per gli azzurri.

Rigore per il Sassuolo al 44’: realizza Berardi. 2-1

Fallo di Hysaj su Caputo al centro dell’area. Tiro centrale che Meret non riesce ad intuire.

Primo tempo su ritmi alti. Il Sassuolo sfrutta due errori del Calcio Napoli: l’autogol di Maksimovic ed il rigore regalato da Hysaj.

Vicino al pareggio il Calcio Napoli con Maksimovic. Il colpo di testa finisce di poco alto.

Esce Mertens per Elmas al 66’

Traversa di Berardi al 67’ e palo di Caputo al 69’: Sassuolo pericolosissimo ad ogni azione.

Pareggio di Di Lorenzo al 71’ 2-2

Bellissima azione di Insigne che mette al centro per Di Lorenzo che solo davanti alla porta mette in rete.

Occasionissima per Fabian Ruiz al 75. Solo davanti a consigli si fa parare il tiro.

Esce Zileinski per infortunio al 84’. Entra Lobotka. Entra anche Manolas per Maksimovic.

Rigore per il Calcio Napoli all’89’: Insigne realizza il 2-3.

Fallo su Di Lorenzo in area. Lorenzo dal dischetto spiazza Consigli.

Clamoroso rigore per il Sassuolo al 93’: pareggia Caputo.

Errore di Manolas che stende all’ultimo secondo un giocatore del Sassuolo. Caputo, freddissimo batte Meret.

Finisce la partita: una giostra di emozioni che non prmia nessuna delle due squadre. Tutti i gol del Sassuolo causati da errori del Calcio Napoli: due rigori regalati, un autogol e soprattutto quella palla sul fallo laterale che non viene calciata lontanissimo per far finire la partita.

Errori demenziali, errori di una ingenuità incredibile che non solo fanno perdere punti ma che limitano in maniera pesantissima la rincorsa al quarto posto.

Tre punti gettati alle ortiche… per una rimessa laterale: incredibile!

Molto bene Insigne e Di Lorenzo. Bene anche Zielinski.Calcio Napoli