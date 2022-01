Giorno della Memoria, a Salerno l’evento “La Shoah tra storia e letteratura”

Salerno celebra il Giorno della Memoria, domani 27 gennaio 2022 alle ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Maria de Lama con l’evento “La Shoah tra storia e letteratura”.

In occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, domani 27 gennaio 2022, ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria de Lama, a Salerno, la Soprintendenza ABAP diretta da Raffaella Bonaudo, in collaborazione con il Touring Club Italiano – Club di territorio Salerno e l’Associazione Italo Polacca di Salerno e Provincia, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Comune di Salerno e del Consolato della Repubblica di Polonia per la Regione Campania, ha organizzato l’evento commemorativo La Shoah tra storia e letteratura.

Dopo un’introduzione storica sulle testimonianze della presenza degli Ebrei a Salerno a cura del TCI CdT Salerno, si affronta il tema della Shoah attraverso la lettura di poesie e brani scelti di Menotti Lerro, poeta e Direttore del Centro Contemporaneo delle Arti di Vallo della Lucania, e la recitazione di un monologo tratto dallo spettacolo Noi pupazzi del maestro Marco De Simone.

Nel corso dell’evento sono eseguiti brani musicali a cura dello stesso maestro De Simone. La serata è arricchita, inoltre, dall’importante testimonianza di Ewa Widak, Presidente dell’Associazione Italo Polacca di Salerno e Provincia e dalla partecipazione di una rappresentanza degli allievi del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno.

Per accedere all’evento, in ottemperanza alle più recenti disposizioni di legge, è necessario indossare la mascherina ed esibire il Super Green Pass (Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid19) unitamente al documento di riconoscimento al fine di verificarne l’effettiva titolarità.