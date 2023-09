Giornate Europee del Patrimonio, il 23 settembre visite serali nei musei

Con le Giornate Europee del Patrimonio tornano le aperture straordinarie serali in alcuni musei di Napoli.

Il 23 e 24 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio che permetteranno a cittadini e turisti di visitare i siti di Napoli e provincia anche durante le ore serali. Come precedentemente annunciato, le aperture straordinarie serali di sabato 23 avranno il costo simbolico di 2 euro (al costo simbolico di 1 euro si aggiunge il contributo, anch’esso di 1 euro, per sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico e culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna e Marche).

Giornate Europee del Patrimonio, tutte le iniziative dei Musei in Campania

Con ultimo ingresso alle 22.00, sarà possibile visitare il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Caruso. Inoltre, come riportato dal sito ufficiale, le aperture serali permetteranno ai turisti e ai cittadini napoletani di poter accedere al Parco Archeologico di Ercolano e al MANN. Anche per San Domenico Maggiore e Museo Cappella San Severo sarà possibile una visita notturna.

La Certosa e Museo di San Martino sono inseriti nell’elenco dei siti visitabili durante la serata del 23 settembre come Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli. E ancora il Museo e Real Bosco di Capodimonte saranno accessibili durante le ore serali come il Parco Archeologico di Pompei.