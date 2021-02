Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura greca a Napoli

L’evento potrà essere seguito a partire dalle 11.00 sulla pagina Facebook della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca e sul canale Youtube della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca.

- Advertisement -

Nemmeno la terribile emergenza sanitaria di questi ultimi disastrosi mesi ha fermato le celebrazioni a Napoli della GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRECA, che in questa città assume una valenza del tutto particolare, per ovvi motivi di carattere storico-antropologico.

PALINGENESI ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, sarà il tema della Maratona delle scuole IL GRECO FA TESTO, che quest’anno celebra a Napoli la sesta Giornata della Lingua Greca. Con il sostegno del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo e il patrocinio del Sindaco, con gli studenti e i docenti dei licei classici e con la Comunità Ellenica tutta, la città di Napoli è stata fin dal 2014 l’ideatrice e promotrice del movimento per l’istituzione della Giornata Mondiale.

La città di Napoli è da sempre in prima linea nel portare avanti idee nuove e scrivere belle pagine di storia, un storia millenaria fatta di arte e cultura dove lo sviluppo sempre crescente in tal senso, ha ridato vitalità e spessore ad una delle città più belle e uniche, del mondo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ in greco significa RISORGIMENTO GRECO e quest’anno ricorre il bicentenario del Risorgimento della Grecia.

Infatti, dopo la giornata del 9 febbraio, il 15 marzo prossimo si inaugurerà, a Napoli, Atene e Nicosia, un virtual tour nell’Archivio di Stato di Napoli di una MOSTRA PARALLELA su NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO in collaborazione con gli Archivi Generali della Grecia. Una grande iniziativa che coinvolge con sinergia l’Italia, la Grecia e Cipro.

E’ senza dubbio una buona occasione per riflettere sulle diverse accezioni di questo vocabolo così antico ma sempre pregnante, un vocabolo che assume un significato particolare e specifico in questo periodo. La pandemia, come ho già accennato, non ha fermato le attività annuali della Comunità sempre molto attiva in città anche se ne ha per forza di cose modificato le modalità di condivisione. Il medesimo vocabolo scelto deve essere inteso come un augurio per propiziare la palingenesi dell’umanità così provata dalla pandemia.

Alla manifestazione, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina fb e dal canale you-tube della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, interverranno: l’ambasciatore della Grecia a Roma dottor Teodoro PASSAS, il Segretario Generale del Ministero Esteri della Grecia prof. Ioannis CHRYSOULAKIS, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’Assessore comunale alla Cultura Eleonora de Majo per i saluti istituzionali, il direttore del MANN Paolo GIULIERINI, il presidente della Società Filellenica Italiana prof. Marco GALDI.

Interverranno inoltre l’accademico Nuccio Ordine, professore ordinario di letteratura italiana presso l’Università della Calabria, uno dei massimi studiosi del Rinascimento e di Giordano Bruno, che terrà una breve lectio sull’utilità degli studi classici e il prof. Salvatore Tommasi, grande studioso del griko di Kalimera sulla specificità del Salento dove ancora oggi si parla il greco.

Tantissimi infine i licei classici e la scuola della Comunità Ellenica che prenderanno parte alla classica Maratona della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca grazie al coordinamento dei docenti che collaborano attivamente alla riuscita dell’evento. La GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRECA è stata ideata ed è promossa dal professor Jannis Korinthios.