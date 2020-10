Giordano (Sbarro Istitute di Philadelphia): “Stop psicosi, restrizioni di De Luca eccessive”

59

Antonio Giordano (direttore Sbarro Istitute di Philadelphia) sugli ultimi provvedimenti della Regione Campania per contenere il Covid 19: “Restrizioni di De Luca sono eccessive”.

“Le restrizioni De Luca vanno nell’eccesso”. Lo ha detto Antonio Giordano (direttore Sbarro Istitute di Philadelphia), ospite via Skype di ‘Più di così’, programma in onda su Radio Crc Targato Italia, condotto da Taisia Raio e Antonio Esposito, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 16:00.

“Ci deve essere un compromesso – afferma Antonio Giordano – bisogna seguire la curva epidemiologica, ma anche distinguere una semplice influenza dal Covid. Gran parte della popolazione ha già avuto contatto con il virus e quindi è protetta dal punto di vista immunitario. – incoraggia il direttore dello Sbarro Istitute – Io punterei su una maggior attenzione dove il buon senso deve prevalere. Prima si poteva uscire con un raffreddore, ora no. Maggiore attenzione tra i più giovani per proteggere i soggetti più deboli e gli anziani”.

Sulla questione delle scuole l’ospite aggiunge: “Riflettevo sulla vicenda dell’11enne suicida. Lasciare i bambini nel pieno della loro energia e tenerli chiusi senza regole non va bene, per questo le scuole chiuse sono preoccupanti. Alcune regole del ministero della Salute e dell’Istruzione devono essere riviste rapidamente. Abbiamo – continua – sempre più situazioni psicologiche critiche in particolare tra i bambini in corso di formazione, i genitori non possono seguirli”.

Il direttore dello Sbarro Istitute di Philadelphia conclude fiducioso: “Nel corso della storia abbiamo avuto tante epidemie e non ci sono mai stati lockdown – spiega l’ospite – anche questo virus fa parte di quelli che ci circondano. Ora abbiamo la conoscenza per poter evitare queste situazioni e abbiamo farmaci specifici che possono aiutarci. Trump, ad esempio, è anziano ma l’ha superato in fretta. Basta psicosi”.