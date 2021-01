Giochi online: dagli albori ad un futuro sempre più radioso

Quello dei giochi online è un settore in continua crescita e pronto alle nuove sfide tecnologiche che lo renderanno sempre più affascinante. Ecco alcune novità.

La tecnologia ha rivoluzionato ogni aspetto della nostra vita. Dal mondo del lavoro a quello del turismo, passando per l’informazione e fino ad arrivare ai giochi. Perché sì, il mondo dei giochi online negli ultimi anni è cambiato radicalmente ed in maniera positiva.

Oggi quello dei giochi online è un settore in continua crescita e pronto alle nuove sfide tecnologiche che lo renderanno sempre più affascinante. Pensiamo ad esempio alle tante, tantissime app di giochi che nel corso degli anni ci hanno fatto compagnia grazie ai nostri smartphone.

Alcuni giochi hanno fatto letteralmente la storia ed hanno conquistato milioni di utenti. Ma quali sono i giochi più apprezzati per gli utenti Android? In prima posizione troviamo l’unico gioco ad aver superato quota 1 miliardo, ovvero Subway Surfers, con recensioni che sullo store di Google superano i 31 milioni. Scendendo di posizione troviamo il celebre Candy Crush Saga, poco sotto il miliardo, traguardo che verrà infranto nell’arco di pochi mesi. Sul gradino più basso del podio si piazza invece My Talking Tom, più sotto con circa 750 milioni di download. Da notare che le uniche aziende con titoli multipli in questa classifica sono proprio Outfit7 Limited, quella dei gatti parlanti, King e la sua saga delle caramelle e Supercell con Clash of Clans e Clash Royale.

App di giochi: le novità in arrivo

Tante le novità in arrivo per quanto riguarda il mondo dei giochi per app. Cresce infatti l’attesa per l’arrivo di Tomb Raider Reloaded. Chi è cresciuto a pane e videogiochi tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, ha sicuramente a cuore le avventure dell’archeologa Lara Croft, bella e coraggiosa protagonista di Tomb Raider. Considerato uno dei giochi più iconici del suo periodo, Tomb Raider in realtà ha continuato a divertire gli appassionati anche negli anni a venire, con diverse versioni per le principali console, come PlayStation e Xbox.

Nonostante le poche informazioni disponibili al momento, da un tweet dello scorso 23 novembre pare che il famoso gioco sia in procinto di tornare sul mercato proprio nel 2021 in una nuova veste, tutta dedicata ai sistemi operativi Android e iOS. Della nuova edizione, che dovrebbe prendere il nome di Tomb Raider Reloaded, si sa che è stata sviluppata da Emerald City Games in collaborazione con la divisione mobile di Square Enix London ma ben poco è dato sapere riguardo al gameplay e alla trama. Non resta che attendere i prossimi mesi per sciogliere questi dubbi e rituffarsi nell’entusiasmante mondo di Lara Croft!

Tra le uscite che dovrebbero arricchire i nostri device mobili nell’anno in arrivo, da non perdere è la versione per Android e iOS di Just Cause, videogame di azione e avventura sviluppato da Avalanche Studios. Appositamente creato per rispondere alle esigenze degli utenti che amano giocare da smartphone e tablet, la versione mobile di Just Cause non viene presentata come un sequel della quarta serie del gioco, ma come un racconto completamente nuovo in cui il gameplay risulta reinventato per questa tipologia di dispositivi.

Ciò che sicuramente non mancherà saranno esplosioni e azioni movimentate, tipiche del videogioco, che potrà essere utilizzato sia in modalità single player che multiplayer, cooperativo per 4 giocatori e competitivo per 30. Anche in questo caso, l’attesa è tanta e le premesse che traspaiono dalle indiscrezioni sembrano confermare la validità del progetto.

Il futuro

Il futuro dei giochi online sarà sempre più radioso. Nel corso degli anni, infatti, abbiamo assistito una crescita esponenziale dei vari giochi che ci vengono proposti di anno in anno. E non solo per quanto riguarda le app per gli smartphone, ma anche per gli online casino ed i giochi di ruoli sulle varie piattaforme di gioco.

Ma quale futuro ci aspetta? Secondo gli esperti uno dei grandi protagonisti sarà Core, una piattaforma di sviluppo, di distribuzione, di streaming, di creazione di contenuti, di gioco. Pensiamo, per metterla semplice, a una piattaforma in grado di unire Steam, Unity, Twitch, YouTube e di raccogliere sotto lo stesso tetto developer, giocatori, influencer e publisher.

Innanzitutto Core è un software di sviluppo che permette a chiunque di creare giochi attraverso un’interfaccia estremamente semplificata che poggia sulla tecnologia del motore Unreal. Ma c’è di più, ogni creazione può essere facilmente modificabile nel giro di pochi secondi e giocata online. Questo vuol dire che, insieme ai nostri amici, potremo giocare ciò che abbiamo creato e passare da una creazione all’altra nel giro di pochi secondi.