Ginnastica, Serie C, Azzurra vince a Catania, Ischia seconda a Civitavecchia

Tutti i risultati dei campionati Interregionali di Serie C della Federazione Ginnastica d’Italia: Azzurra vince a Catania, Ischia seconda a Civitavecchia.

Luci ed ombre per la ginnastica campana nei campionati Interregionali di Serie C della Federazione Ginnastica d’Italia.

Le luci vengono dalla sezione ritmica nella quale la società Azzurra Quarto di Liliana Leone è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi la terza prova della regular season disputatasi a Catania. Vittoria che le ha consentito di salire sul primo gradino del podio di tappa e sul terzo gradino della classifica generale ma che non è bastato, però, per la promozione in Serie B. Ad Ester Podiani, Giorgia Minopoli e Maria Grazia Pia Vitale, comunque, resta la soddisfazione di aver totalizzato, nella città etnea, punti 100.55, il punteggio più alto in assoluto realizzato nelle tre prove del campionato dalle 21 società in concorso.

Stessa sorte nell’Artistica femminile per il C.G. Ischia di Mario D’Agostino giunto 2° nella terza prova, svoltasi a Civitavecchia, e 3° nella classifica generale dopo le tre prove, con Rosanna Coppa, Rosanna Ercolano, Chiara Malato e Alessandra Muratori

Nell’ Artistica maschile è stata la Tusciania Battipaglia di Piergiorgio Porcelli a difendere i colori della Campania. Anche Daniele Aronne, Luigi De Maio, Carmine Di Stanio e Pompeo Pio Migliorucci, hanno dato il meglio nella terza ed ultima prova del campionato svoltasi a Padova dove sono arrivati ai piedi del podio e complessivamente al 7° posto della classifica generale. Anche per loro, quindi, un’esperienza in progress con ampi margini di miglioramento.

A comporre la classifica generale della Ritmica hanno concorso la Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota giunta al 7° posto, la Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo all 8°, la Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano al 9°, la Raffa Napoli di Carmen Niro al 13°, la Partenope Napoli di Daniela Della Bruna al 14° e l’Evoluzione Danza Angri di Tiziana Gallo al 21°, però con una sola prova disputata delle tre che si sommavano per la classifica finale.

Nell’Artistica femminile, invece, al 5° posto generale si è piazzata la Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco, all’8° il C.G.A. Stabia Castellammare di Stefania Gini ed al 9° la Ginnastica Salerno di Juliana Sulce.

Appuntamento a tutte le società al prossimo anno, per la scalata alla serie superiore.