Ginnastica Ritmica, le donne di Evoluzione Danza protagoniste in Serie A2

Grande soddisfazione per la Società Ginnastica Evoluzione Danza Angri nella seconda prova del Campionato Nazionale Serie A2 Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Ottima prestazione della Società Ginnastica Evoluzione Danza Angri, di Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo, nella seconda prova del Campionato Nazionale Serie A2 Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia svoltasi al PalaFlorio di Bari.

Andrea Cristina Verdes, Viola Crippa, Carlotta Maino e Asia Benvenuto, guidate in pedana da Sara Ciaralli, Laura Solari e Marilena Caiazzo, hanno sfiorato il podio totalizzando punti 103,45 ad un solo decimo di punto dal terzo gradino.

Complimenti, all’unica squadra campana presente in terra pugliese, anche da parte del Vicepresidente federale Rosario Pitton che, completate le premiazioni, si è intrattenuto con il team angrese: “Mi compiaccio per l’ottima prova fornita da tutta la squadra e vi auguro le migliori fortune” – così il dirigente napoletano. Un punteggio che, sommato a quello della prima prova, fa balzare Evoluzione Danza dal nono al quinto posto della classifica provvisoria con punti 204,00, ipotecando, così, la permanenza in Serie A2 anche per il 2023. Retrocederanno, infatti, in Serie B solo le ultime tre società desunte dalla classifica finale delle tre prove, con l’ultima in programma al PalaVesuvio di Napoli il 26 e 27 marzo prossimi, con l’organizzazione a cura proprio di Evoluzione Danza.

Obiettivo primario del club resta, comunque, la permanenza in Serie A2 ma, dopo l’exploit di Bari, non è detto che Cristina e compagne non possano regalare al pubblico di casa l’ammissione ai Play Off di Torino, gara riservata alla terza, alla quarta e alla quinta classificata della regular season.

“Un passo alla volta e mai dire mai, incrociamo le dita” è stato il commento di Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo che contano molto sulla presenza ed il sostegno del pubblico amico al PalaVesuvio nella gara decisiva.

Un 8 marzo da ricordare per tutte le donne di Evoluzione Danza, alle quali continuano ad arrivare gli apprezzamenti e le felicitazioni per i risultati conseguiti a Bari.