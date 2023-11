Ginnastica, a Campobasso la Ritmica campana brilla in Finale Nazionale

Al PalaUnimol e al Palazzetto dello Sport La Molisana Arena di Campobasso si è disputato il Campionato Nazionale di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica con l’ottima organizzazione a cura dell’A.S.D. Sporting Bovianum e la regia di Antonella Policella.

Ben 359 le ginnaste scese in pedana in rappresentanza di 151 società provenienti da tutt’Italia, suddivise in sette categorie: Allieve I fascia, Allieve II fascia, Coppie, Junior 1, Junior 2, Junior 3 e Senior, per un totale di 479 esecuzioni nelle specialità corpo libero, cerchio, palla, clavette e nastro.

‘La ginnastica campana torna dal Molise con risultati nel complesso soddisfacenti’ ha dichiarato la Direttrice Tecnica Regionale Ritmica, Rosaria Bruno. Grazie, soprattutto, alla società Evoluzione Danza Angri di Tiziana Gallo capace di imporsi nella massima categoria alla Palla con Greta Riccardi. Per lei Titolo Tricolore ed inno di Mameli che risuona sul gradino più alto del podio sul quale è salita, al terzo posto, anche Anastasia Zemlyanaya della società concittadina L’Araba Fenice di Annamaria Gallo.

Appena fuori dal podio Ludovica Cannavale, giunta 4à al Corpo Libero nelle Allieve 1 e 7à nella finale al Cerchio, della GR Pontecagnano di Vania Santoro e 5° posto di Anastasiia Vaida al Nastro J3 della G.R. Atellana di Francesca Maria Iavarone giunta anche 13^ alla Palla. Ottimo anche il 6° posto di Vittoria Taiani alla Palla A1 della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota, quello di Giada Birra alle Clavette A2 della società Cristiana Raffa Napoli di Carmen Niro giunta anche 8^ alla Palla e quello di Maria Grazia Pia Vitale al Nastro Senior della società Azzurra Napoli di Liliana Leone. Nelle prime 10 classificate anche Gaia Parisio 7à alle Clavette J1 e 11à al Nastro della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna, Charlene Siviero 9à al Nastro e 10à alla Palla A2 della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, Vincenza Marmo 9à al Nastro e 12à al Cerchio J1 di D&G Kodokan Atena Lucana di Rosaria Bruno, Giulia Donnarumma 9à al Cerchio Senior della Juvenilia, Mariia Burbela 10à al Nastro A2 della Partenope, Alessia Arnese 10à alla Palla e 15à alle Clavette Senior dell’Athena Angri di Federica Gaudenzi.

Oltre il 10° posto, nella finale nazionale sono giunte, la coppia Guendalina Pane e Giulia Donnarumma della Ginnastica Sorrento, Annalisa Di Donna della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano, Christel Cozzolino di Sincronia Vomero di Simona Scalella, Sofia Ciliberti della G.R. Pontecagnano, Maria Grazia Tedesco della New Elyan di Jessica Di Martino, Vittoria Maione di La Verdiana Caserta di Barbara Zagarella, Giusy Nocera e Ariadna Kan di L’Araba Fenice, Marta Rubini della Raffa Napoli, Daniela Verdicchio e Rossella Vicinanza della Juvenilia Cava, Luna Cappuccio del Consorzio Pozzuoli di Marina Cuccurullo, Sofia Pelliccia della Partenope, Serena Labrocca dell’Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara e Alice Pompeo dell’Athena Angri.

Ciliegina sulla torta della competizione è stata l’arrivo a Campobasso della Squadra Nazionale d’Insieme di Ginnastica Ritmica, accolta con la loro allenatrice Emanuela Maccarani all’Hotel San Giorgio dal Vicepresidente federale Rosario Pitton, delegato del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi, insieme all’intero corpo giudicante, del quale facevano parte anche le ufficiali di gara salernitane Daniela Rinaldi e Filomena Domini. Le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e l’agente delle Fiamme Oro Alessia Russo, le stesse che hanno conquistato a Valencia il pass olimpico, hanno infiammato il Palazzetto di Selvapiana gremito, per l’occasione, in ogni ordine di posti. Un vero e proprio bagno di folla per le Farfalle, conclusosi con la consegna di gadget della società organizzatrice e sponsor, per mano di Antonella Policella, e di fiori della Federazione Ginnastica d’Italia, a cura del Vicepresidente federale.