Ginnastica: Campania 2000 promossa ai Play off di A1, Stabia promosso in A2

Il C.G.A. Stabia di Castellammare, dopo la terza prova del Campionato Nazionale Gold di Serie B della Federazione Ginnastica d’Italia, conquista la promozione in Serie A2.

Non finisce di stupire il C.G.A. Stabia di Castellammare che, dopo la terza e decisiva prova del Campionato Nazionale Gold di Serie B maschile della Federazione Ginnastica d’Italia disputatasi ad Ancona, ha conquistato la promozione in Serie A2. Giuseppe Fiorinelli, Paolo Miceli, Dario Albano, Andrea D’Alessio, Davide Senatore e Jacopo Fenati hanno, infatti, respinto l’attacco della Ginnastica Anzio e dell’Andrea Doria di Genova, confermando i risultati ottenuti a Firenze e Ravenna.

Terzo gradino del podio marchigiano e terzo gradino del podio nella classifica generale che promuove il C.G.A. Stabia nella seconda serie federale per società 2024.

Il club di Castellammare di Stabia, allenato da Angelo Radmilovic, va ad affiancarsi, per il momento, alla Ginnastica Campania 2000 di Napoli. Per il momento perché, con l’ottimo 5° posto di Ancona il club partenopeo ha ribadito il 5° posto della classifica finale della regular season che, oltre a garantire la permanenza in Serie A2, regala a Luciano Tartaglione, Emanuele Nacca, Pablo Ruiz Sanchez, Andrea Besana, Manlio Massaro ed Eduardo Martano la straordinaria opportunità dell’accesso ai playoff/playout in programma al Palavesuvio di Napoli il 27 maggio.

Mai dire mai, chissà che il club di Fuorigrotta diretto da Massimiliano Villapiano non compia l’exploit della promozione nella massima serie proprio davanti al pubblico amico in occasione della Final Six che assegnerà gli scudetti 2023 di Artistica maschile e femminile

nell’impianto di via Argine.

D’avanti al pubblico amico, purtroppo, non ci sarà, invece, la squadra maschile della Ginnastica Salerno guidata da Marcello Barbieri che, avendo rinunciato alla terza prova di Serie A1, lascia quel palcoscenico che l’ha vista protagonista assoluta degli ultimi anni. Saranno, quindi, tre le società campane militanti nel campionato nazionale maschile di Serie A2 del prossimo anno, dal momento che la Ginnastica Napoli di Alessandra Di Giacomo, anche lei assente ad Ancona, finisce in ultima posizione e retrocede in Serie B.

In campo femminile l’unica squadra campana in gara sarà la Ginnastica Salerno diretta Juliana Sulce che, con l’8° posto di Ancona, ottenuto con Nunzia Dercenno, Arianna Aurilio ed Emma Gubbiotti, ha chiuso la regular season del Campionato di Serie A2 al 6° posto.