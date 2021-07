Giffoni Next Generation, domani i ragazzi del Team con Brenno Placido e Federico Ielapi

Domani 22 luglio, Giffoni Next Generation tornerà con il lavoro del Dream Team, il presidente della Novartis e gli attori Brenno Placido e Federico Ielapi.

Domani 22 luglio, Giffoni Next Generation tornerà con il lavoro del Dream Team che durante gli Innovation Talks del format Giffoni Impact, si confronteranno con Novartis e il suo presidente Pasquale Frega e anche con gli attori Brenno Placido, attore che ha esordito diversi anni fa con “Romanzo Criminale” e la fiction Rai “Tutti Pazzi per Amore” e attualmente sul set di un film su Caravaggio con Riccardo Scamarcio; e Federico Ielapi, giovanissimo protagonista di “Pinocchio” per il quale ha persino ottenuto una menzione speciale al premio Guglielmo Biraghi nell’ambito dei Nastri d’Argento 2020.

È iniziata con un momento di condivisione la settima edizione di Giffoni Next Generation, l’evento organizzato da Giffoni Innovation Hub, nel corso di Giffoni50Plus, che ha l’ambizione di cambiare il paradigma dell’innovazione con un mix di eventi, workshop e focus specifici su Entertainment, Edutainment, senza dimenticare la dimensione sociale e l’attenzione all’ambiente.

Condivisione che ha visto come protagonisti i 18 ragazzi under 30 del Giffoni Dream Team che in questi 11 giorni saranno impegnati a rispondere alle sfide lanciategli da tre big dell’industria: Eni, che è anche Main Partner di GIffoni50Plus, che chiede ai dreamers di sviluppare una comunicazione smart e multicanale per raccontare tematiche e soluzioni legate alla sostenibilità e alla decarbonizzazione; Sammontana che sta coinvolgendo il secondo gruppo del Dream Team sul fronte della sostenibilità del mondo food; Deloitte che con Giffoni Innovation Hub vuole che dreamers esplorino i nuovi confini dell’imprenditoria.

Un’imprenditoria che andrà sempre più di pari passo con la sostenibilità e la brand awareness.