Gian Piero Menditto è il nuovo avvocato dell’ASPPI di Caserta

ASPPI Caserta, Gian Piero Menditto nominato nuovo avvocato: “Creeremo anche opportunità lavorative!”.

Altro tassello professionale per Gian Piero Menditto, legale della Remax Futuro Casa e della Lubifarm, che dopo una selezione interna è il nuovo avvocato dell’ASPPI di Caserta.

L’Asppi è un’associazione sindacale che tutela e rappresenta gli interessi dei proprietari immobiliari, sensibilizzando le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza e il valore sociale della proprietà immobiliare.

L’avvocato casertano sarà consulente legale del settore immobiliare, tributario e commerciale dell’associazione.

“Sono contento e onorato per questo incarico. Difendere un sindacato come l’ASPPI di Caserta, da sempre attivo nel territorio nel settore edilizio ed immobiliare, è una grande opportunità, darò tutto me stesso nell’attività di assistenza nei confronti degli associati locali.

Inoltre, mi impegnerò affinché i vertici dell’ASPPI garantiscano non solo tutela ai proprietari immobiliari- precisa poi Menditto– ma soprattutto opportunità lavorative!

Infatti, nell’ espletamento del mio incarico– conclude poi– si prefigge quale obiettivo primario la creazione di posti di lavoro nel settore commerciale, attraverso la selezione e la relativa assunzione di determinare figure professionali: agenti ed impiegati da formare sul campo che daranno forza e ulteriore anima a questa grande organizzazione.”

L’avv. Gian Piero Menditto è l’ideatore e organizzatore generale della “Notte Bianca a Caserta”, evento di successo sia nell’edizione 2018 che 2019, e da anni è impegnato socialmente all’interno del territorio casertano grazie alle attività dell’associazione “Amici di Caserta”.