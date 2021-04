Gevi Napoli, vittoria per 80-69 su Orzinuovi: azzurri in semifinale di Coppa

Gevi Napoli Basket: la squadra partenopea batte la AgriBertocchi Orzinuovi 80-69 e approda alla semifinale di Coppa Italia. Coach Sacripanti: “Complimenti alla mia squadra”.

Inizia bene la Final Eight di Coppa Italia per la Gevi Napoli Basket che, nel quarto di Finale disputato a Cervia, supera la AgriBertocchi Orzinuovi per 80-69. Il miglior realizzatore è stato Marini, autore di 19 punti. In doppia cifra anche Mayo, 13 per lui, Uglietti, 12, e Jordan Parks, 10 ed 8 rimbalzi. Gli azzurri approdano cosi alla semifinale di domani, sabato 3 aprile, alle ore 18,00 dove affronteranno la vincente della sfida tra Bertram Tortona e Top Secret Ferrara.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, la formazione lombarda risponde con Spanghero, Miles, Negri, Hollis e Zilli. I primi punti della partita sono di Orzinuovi con la tripla di Negri, Marini fa 2 su 2 dalla lunetta, Parks realizza sei punti che valgono il vantaggio Gevi sul 9-5 a metà del primo quarto. Segna Mayo da tre punti, Miles trova i primi punti della sua partita, ancora Josh Mayo realizza la tripla del 17-7. Entra Uglietti e trova 4 punti di fila mentre Orzinuovi va con Hollis e Miles. Il primo quarto si chiude sul 23-14 con ancora il canestro di Uglietti.

Ottima partenza della Gevi nel secondo quarto, 7-0 di Break con Zerini, Monaldi ed Uglietti, costringendo Corbani al timeout. Segna Mastellari da tre punti, Miles realizza in entrata per il 32-21. Primo canestro della partita di Iannuzzi, le triple di Rupil e Mastellari riportano Orzinuovi a -9, 36-27. Meglio le difese che gli attacchi in questa fase di gara, Mayo realizza il libero per un tecnico alla panchina lombarda, Orzinuovi accorcia con Miles. Il finale di quarto è azzurro, segnano Zerini e Marini, Gevi avanti sul 45-33 all’intervallo lungo.

Buon inizio ancora della Gevi che, dopo il canestro iniziale di Hollis, piazza un break di 7-0 con la tripla di Mayo e le due splendide schiacciate di Zerini e Parks. Torna a segnare la squadra Lombarda con Spanghero prima del nuovo break degli azzurri di 9-0 con la tripla di Lombardi, interrotto dal canestro dell’ex Mastellari. A quattro minuti dall’ultimo intervallo il punteggio vede la Gevi avanti sul 63-41. 5-0 di parziale per Orzinuovi, Iannuzzi segna da sotto, Miles in entrata. Il terzo si quarto si chiude sul 67-50 in favore della Gevi.

Non si segna nelle prime azioni dell’ultimo quarto. Miles trova il gioco da tre punti, Iannuzzi segna da sotto, Uglietti in contropiede realizza il 71-53 a sette minuti dalla fine. Orzinuovi tenta di rientrare con un break di 6-0 interrotto da un gran canestro di Marini in entrata. Proprio il numero 13 azzurro, ancora in entrata, e con l’assist per il canestro di Uglietti che chiude definitivamente la gara. Il match termina 80-69 per la Gevi dopo una partita in cui gli azzurri, nonostante una generosa Orzinuovi, son sempre stati avanti nel punteggio.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo per la semifinale domani alle ore 18,00. La partita sarà trasmessa su MS Channel, Canale 814 di Sky, oltre che su Lnp Pass.

Gevi Napoli Basket-AgriBertocchi Orzinuovi 80-69 (23-14;45-33;67-50)

Gevi Napoli Basket: Zerini 6, Iannuzzi 8, Klacar ne, Parks 10, Sandri 2, Marini 19, Mayo 13, Uglietti12, Lombardi 7, Monaldi 3. All. Sacripanti.

AgriBertocchi Orzinuovi: Tilliander ne, Negri 3, Hollis 5, Galmarini 2, Mastellari 12, Miles 19, Guerra ne, Spanghero 10, Rupil 6, Zilli 10, Fokou. All.Savignani.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Bisogna fare i complimenti alla squadra per la partita disputata. Abbiamo avuto atteggiamento corretto per tutta la partita. Siamo stati bravi a concedere poco ad Orzinuovi, squadra pericolosa in una partita come questa, impedendogli di correre e costringendoli ad attaccare la difesa schierata, mantenendo sempre il controllo della gara. Ci siamo meritati la vittoria ma ora siamo preoccupati per la spalla di Parks. Speriamo, sia per lui che per la squadra, che possa essere della partita domani. Da Questo momento possiamo pensare solo alla semifinale”.