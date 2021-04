Gevi Napoli di scena a Chieti, coach Sacripanti: “Vogliamo dimostrare solidità”

Gevi Napoli Basket: dopo la vittoria della Coppa Italia la squadra di Sacripanti è attesa dalla gara di campionato contro la Lux Chieti.

Ultima gara della prima fase della stagione regolare per la Gevi Napoli Basket che affronta, nel match valevole per il recupero dell’undicesima giornata di ritorno, la Lux Basket Chieti. Il match si giocherà domani, Sabato 10 Aprile, alle 18,00, al PalaTricalle di Chieti, a porte rigorosamente chiuse.

Gli azzurri, dopo lo splendido successo in Coppa Italia, sono certi del secondo posto in classifica che permetterà alla formazione di Coach Sacripanti di giocare la seconda fase del Campionato nel Girone Bianco.

Non sarà della partita Josh Mayo, volato negli Stati Uniti per problemi familiari mentre resta in dubbio l’utilizzo di Jordan Parks, alle prese con un problema spalla dopo il colpo subito nei quarti di finale di Coppa contro Orzinuovi. Nella prima sfida tra le due formazioni gli azzurri si sono imposti per 90-85. Antonio Iannuzzi, con 18 punti, fu il miglior realizzatore dell’incontro. La gara sarà arbitrata dai signori Enrico Bartoli (Trieste), Nicholas Pellicani (Ronchi dei Legionari), Marco Marzulli (Pisa).

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“Ci aspetta una partita da giocare contro una squadra con grande voglia di vincere. Noi andremo a Chieti in grande difficoltà di organico vista l’assenza di Mayo e le condizioni di Jordan Parks ma vogliamo dare una dimostrazione di solidità. Dovremo cercare di essere bravi ad attaccare la loro zona e a saper gestire bene il nostro ritmo”.

La partita Lux Chieti Basket -Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.