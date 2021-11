Gevi Napoli Basket, vittoria per gli azzurri all’EYBL. Vienna battuta 66-41

Ancora una grande vittoria nella terza giornata della EYBL per la. Gli azzurri hanno superato gli austriaci del Vienna D.C.. Timberwolves con il punteggio di 66-41.

Prestazione solida da parte della squadra di Coach Lamberti. Gli azzurri hanno guidato la gara fin dal primo quarto chiuso col punteggio di 23-13 allungando poi nella seconda parte di gara.

Questo il tabellino della gara

Gevi Napoli Basket-Vienna D.C. Timberwolves 66-41 (23-13;30-20;48-29)

Napoli : Pagliaro 6, Sauro 14, Diop 9, La Marca 6, Sinagra 9, Pali 3 3, Gambardella 10, Cocozza , Martino 1, Improta 7, Rossano 6, Riccardo 2

Gli azzurri salgono cosi a quota 4 punti in classifica in attesa dell’ultima gara in programma domani alle ore 13,00 quando al PalaBarbuto gli azzurri affronteranno i polacchi del Oknoplast Korona Krakow.