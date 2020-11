GeVi Napoli Basket, vittoria in Supercoppa: San Severo battuta 68-56

GeVi Napoli Basket: partito bene il girone di Supercoppa per la squadra partenopea (18 punti per Parks). Coach Sacripanti: “Contento per la vittoria”.

Inizia bene il girone arancione di Supercoppa Centenario per la GeVi Napoli Basket. Gli azzurri, alla prima partita ufficiale, superano l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo per 68-56 nel match del PalaBarbuto. Topscorer per Napoli è Jordan Parks, 18 i suoi punti, 17 per Lombardi.

Partenza decisa della squadra pugliese che si porta in vantaggio nel primo quarto di gara, 0-6. I primi punti degli azzurri sono di Jordan Parks. La Gevi, nonostante San Severo provi ad allungare con Jones e Ogide (7-14) reagisce nella seconda parte della prima frazione e, con Monaldi e Marini, riesce a riportarsi a contatto chiudendo anche in vantaggio il primo quarto sul 17-16.

Il protagonista della seconda frazione è Eric Lombardi. L’ala degli azzurri è mortifera al tiro da 3 punti, 3 su 3 per lui, con la Generazione Vincente che prova ad allungare sfruttando anche la gran difesa dei neoentrati Uglietti e Zerini. Napoli arriva in doppia cifra di vantaggio andando all’intervallo lungo sul 39-29.

Nel terzo quarto è la squadra pugliese a provare il rientro arrivando in più occasioni a sfiorare il possesso singolo di svantaggio, bene Jones, chiuderà con 20. Il finale di quarto è però per Napoli che, trascinata da Sandri, 5 i suoi punti nel finale del periodo, riesce nuovamente a prendere l’inerzia della gara andando all’ultimo intervallo sul 68-56.

Il quarto periodo vede Napoli condurre senza particolari problemi nonostante l’ultimo tentativo di San Severo che si porta sul -8 a 5 dalla fine. Gli azzurri trovano anche i 15 punti di vantaggio e, mandando a segno tutti i 9 giocatori schierati, chiude la gara sul 68-56, primo successo stagionale al debutto per la Generazione Vincente Napoli Basket.

Dichiarazione Coach Sacripanti