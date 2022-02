Gevi Napoli Basket-Umana Reyer Venezia, domani alle 15,00 al PalaBarbuto

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che, nel recupero della diciannovesima giornata di serie A, affronta l’ Umana Reyer Venezia.

Il match tra Gevi Napoli Basket e Umana Reyer Venezia sarà disputato al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 15,00. Gli azzurri, tornati alla vittoria nella gara contro Trieste, prima dello stop dovuto ai casi di contagio Covid che hanno colpito la Gevi, affrontano una delle squadre più vincenti della pallacanestro italiana degli ultimi anni. La Reyer infatti ha trionfato sia in Italia, vincendo due Campionati ed una Coppa Italia, che in Europa, trionfando in Fiba Europe Cup.

La squadra di Coach De Raffaele è reduce dalla sconfitta interna contro Varese nell’ultima giornata mentre, nella gara disputata martedi in EuroCup, ha sconfitto in casa la formazione spagnola di Gran Canaria.

Luca Vitali, a Venezia nel 2013/2014, è l’unico ex della gara.

Nella gara d’andata, disputata a Venezia, vittoria della formazione lagunare sulla Gevi per 79-75. McDuffie e Velicka, entrambi con 17 punti, furono i migliori realizzatori della squadra partenopea.

Arbitreranno l’incontro Tolga Sahin (Messina), Denis Quarta (Torino) e Edoardo Gonella (Genova).

Dichiarazione Sacripanti

“Ci aspetta una partita durissima. Venezia è una squadra composta da giocatori fortissimi. Ad inizio stagione era senza dubbio considerata come una contender insieme a Milano e Bologna. Hanno avuto varie vicissitudini che hanno causato loro difficoltà. In Europa hanno battuto di venti punti Gran Canaria, tra i top team della Competizione. La Reyer può risolvere qualunque partita con le giocate di un singolo. Noi dovremmo essere bravi a difendere con intensità ed a leggere bene le situazioni d’attacco. Sarà fondamentale l’apporto del nostro pubblico, con Trieste son stati bravissimi a trascinarci. La partita di domani sarà importantissima, l’energia del PalaBarbuto potrà essere decisiva.”

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara contro L’Umana Reyer Venezia. Domani, prima della gara, sarà possibile acquistare i tagliandi al botteghino presso l’ingresso Lato Piscina Scandone dalle ore 13,00.

I biglietti saranno acquistabili, come di consueto, anche sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna Centralissima : Euro 45, Ridotto Euro 30

Tribuna Centrale : Euro 30, Ridotto Euro 20

Tribuna Laterale:Euro 20, Ridotto Euro 15

Curva/Gradinata : Euro 14, Ridotto Euro 10

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green-Pass rinforzato da mostrare insieme al titolo di accesso e al documento di identità.

La Gara Gevi Napoli Basket- Umana Reyer Venezia sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.