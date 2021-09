Gevi Napoli Basket, ultima partita di SuperCoppa: al PalaBarbuto arriva Brescia

Stasera, lunedì 13 settembre (ore 18), Gevi Napoli Basket contro Germani Brescia per l’ultima partita di SuperCoppa. Coach Sacripanti: “Proviamo a gestire meglio la gara”.

Ultima gara di Supercoppa Discovery+ per la Gevi Napoli Basket che affronta oggi, lunedì 13 settembre, la Germani Pallacanestro Brescia. Il match si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 18,00.

Dopo la bella vittoria ottenuta in rimonta al PalaLeonessa, gli azzurri ritrovano nuovamente la squadra lombarda per il quarto match del girone bianco di Supercoppa Discovery+. Nel primo match la squadra di Coach Sacripanti, recuperando dal -24, si è imposta per 87-77. Per la Gevi ancora out Jason Rich, alle prese con un risentimento muscolare.

Dichiarazione Sacripanti

“ La Supercoppa giocata ora lascia il tempo che trova. In questo momento c’è bisogno di lavorare di più in allenamento, giocando cosi tanto ovviamente non può essere possibile. Sono stato molto contento della reazione avuta dalla squadra nella prima sfida con Brescia. Adesso c’è un’altra gara. Ovviamente non so in che condizione fisica arriveremo essendo la terza partita in sei giorni. Spero che, nella sfida del PalaBarbuto, possiamo riuscire ad avere parziali negativi meno ampi ed a gestire in maniera migliore i quaranta minuti della gar a”.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Germani Pallacanestro Brescia sarà trasmessa in diretta su Discovery+. Aggiornamenti in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket. Su www.vivaticket.it è possibile acquistare il tagliando per la partita.

Prezzi dei biglietti

CURVA E TRIBUNA LATERALE: 15 Euro (RIDOTTO U.16 E OVER 65 12 Euro);

TRIBUNA CENTRALE: 18 Euro (RIDOTTO U.16 E OVER 65 15 Euro).

Infine, sempre sul portale www.vivaticket.it, prosegue la vendita degli abbonamenti per il campionato di Serie A 2021-2022.

La Gevi Napoli Basket ricorda che, come da normative nazionali anti-covid, l’accesso al PalaBarbuto sarà possibile solo attraverso il green pass che dovrà essere mostrato all’ingresso insieme ad un documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo.