Gevi Napoli Basket impegnata a Brindisi: si chiude il girone d’andata

La Gevi Napoli Basket chiuderà il suo bel girone d’andata mercoledì 19 gennaio sul campo della Happy Casa Brindisi. Andrea Zerini torna disponibile.

Ultima gara del girone d’andata per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nel recupero della quindicesima giornata del campionato di Serie A, l’Happy Casa Brindisi. La gara si disputerà al PalaPentassuglia di Brindisi, con inizio fissato alle ore 20.00.

Entrambe le squadre, a quota 14 punti, sono nel gruppo delle formazioni che si giocano l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Il derby del sud dunque sarà decisivo per stabilire quale delle due squadre accederà alla prestigiosa manifestazione.

La Gevi, dopo le tre sconfitte subite con Trento, Venezia e Fortitudo, è attesa dunque ad un banco di prova importante contro una delle squadre che, nelle ultime stagioni, è stata indubbiamente tra le protagoniste del campionato. La formazione pugliese è reduce da due sconfitte consecutive con Pesaro e l’ultima in casa della Germani Brescia. La Gevi Napoli Basket, comunica che il tampone eseguito da Andrea Zerini, trascorso il periodo indicato dalla ASL Napoli 1 Centro, ha dato esito negativo.

Pertanto coach Sacripanti potrà contare sull’apporto di Zerini in vista della trasferta di Brindisi. Per quanto riguarda Velicka, che domenica scorsa contro la Fortitudo Bologna non è stato impiegato per un’infezione alle vie respiratorie, la sua partecipazione alla sfida contro Brindisi sarà decisa solo nell’immediata vigilia della partita verificate le sue condizioni cliniche. Andrea Zerini è l’unico ex della gara. Il giocatore americano della Gevi infatti ha giocato a Brindisi dal 2012 al 2015.

Arbitreranno l’incontro Tolga Sahin (Messina), Valerio Grigioni (Roma), Gabriele Bettini (Bologna). La Gevi Napoli Basket comunica inoltre che, al termine della partita con l’Happy Casa Brindisi, tornerà regolarmente a rilasciare dichiarazioni a tutti gli organi di stampa. La gara tra Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.