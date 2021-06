Gevi Napoli Basket, domani a Udine gara 3 della finale playoff: manca una vittoria alla Serie A1

Gevi Napoli Basket: domani sera (ore 20.45, diretta su MS Channel) partenopei impegnati in gara 3 della finale playoff a Udine. Coach Sacripanti: “Servirà grandissima energia”. Con una vittoria sarebbe promozione in Serie A1.

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta, nel match valevole per la Gara 3 della finale Playoff del tabellone oro di Serie A2, l’APU Old Wild West Udine. Il match si giocherà domani, venerdì 25 Giugno alle 20,45, al PalaCarnera di Udine. Gli azzurri sono sul 2-0 nella serie dopo le prime sfide disputate al PalaBarbuto. Con un’eventuale vittoria la Gevi sarebbe promossa in Serie A1.

Nelle partite disputate a Napoli, come detto, doppia vittoria per la formazione di Coach Sacripanti. Domenica, in Gara 1, è arrivato il successo per 72-56 mentre nell’intensa Gara 2 disputata martedì, la Gevi si è imposta per 57-53 al termine di un match durissimo. Arbitreranno l’incontro i signori Marco Catani (Pescara), Simone Patti (Montesilvano), Gabriele Gagno (Spesiano).

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“Arrivati a questo punto della serie conteranno i dettagli e la lucidità di saper rimanere sui punti di forza che abbiamo. Siamo consapevoli che i nostri avversari daranno tutto e noi dovremo essere pronti a giocare con grandissima energia perché, ogni partita, l’intensità cresce sempre di più. Sarà fondamentale che chiunque scenderà in campo sia in grado dare il suo contributo”. La partita APU Old Wild West Udine -Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su MS Channel, Canale 814 di Sky e 610 DDT in Campania. Inoltre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. Sulla pagina Facebook Ufficiale della Gevi Napoli Basket sarà trasmessa la diretta audio della partita.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.