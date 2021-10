Galleria Vittoria, ecco l’attesa ufficialità: “Riaprirà il 30 novembre”

Galleria Vittoria di Napoli: Nicola Montesano (responsabile Anas Campania) conferma la riapertura al traffico del tunnel che collega via Acton a piazza Vittoria a partire da martedì 30 novembre.

“La Galleria Vittoria riapre il 30 novembre”. Lo ha confermato in diretta durante la trasmissione televisiva Studio Mattina su Canale 9 il responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano.

Ospite del Morning show, condotto da Barbara Petrillo, l’ingegnere Montesano ha forniti alcuni dettagli sulle attività in corso nella galleria e ha tenuto a precisare che, avendo preso in carico la realizzazione della messa in sicurezza dell’importante collegamento tra il Centro e il Lungomare soltanto il 2 agosto, dopo l’accordo preso con il Comune di Napoli a fine luglio.

Tutto sta proseguendo secondo i piani per la riapertura del tunnel che collega via Acton e piazza Vittoria: “Siamo nel pieno rispetto del crono programma, nonostante le difficoltà degli inizi. Abbiamo preso possesso del cantiere il 2 agosto, alla vigilia delle ferie durante un periodo in cui è complicato l’approvvigionamento dei materiali. Tuttavia, non mancheremo l’appuntamento con la città”.

La Galleria Vittoria (tunnel strategico per il traffico cittadino) è chiusa dalla fine di settembre 2020, a seguito del crollo di un pannello del rivestimento.

Il cantiere è però partito solo lo scorso 2 agosto, dopo che la Procura ha comunicato al Comune di Napoli il dissequestro temporaneo della Galleria.