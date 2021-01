Galleria Vittoria, Clemente-Gaudini: “Cantiere non durerà un anno e mezzo”

Comune di Napoli: nota degli assessori Alessandra Clemente e Marco Gaudini per smentire alcune voci sul cantiere della Galleria Vittoria (non ancora partito dopo il no del Gip al dissequestro dell’area).

Nota congiunta degli assessori Alessandra Clemente e Marco Gaudini sulla Galleria Vittoria, il cui cantiere non è ancora partito dopo il no del Gip al dissequestro dell’area: “L’Amministrazione comunale -si legge- ha sempre dedicato alla Galleria Vittoria la massima attenzione con un progetto complessivo di rifunzionalizzazione e con lo stanziamento, a seguito dell’approvazione del bilancio, di 600 mila euro per l’esecuzione dei lavori, individuando altresì la ditta esecutrice che è già pronta a partire. A tal fine, a dicembre, abbiamo chiesto il dissequestro temporaneo della galleria per procedere con i lavori. A seguito del diniego di dissequestro temporaneo, gli uffici sono al lavoro per fornire adeguate rassicurazioni di carattere tecnico circa l’eliminazione di ogni pericolo in merito all’incolumità pubblica, elemento che ha dato luogo al sequestro preventivo”.

I due esponenti di Palazzo San Giacomo sottolineano inoltre che “il nostro impegno su questa vicenda è davvero massimo, lo dimostrano le risorse stanziate, c’è un lavoro quotidiano e molto attento per avviare i lavori quanto prima. Riteniamo pertanto prive di fondamento le notizie di alcuni organi di stampa che prevedono un anno e mezzo per i lavori di messa in sicurezza della Galleria Vittoria”.

Per quanto attiene alla mobilità, “oltre al dispositivo di protezione civile per la viabilità e la sicurezza già messo in campo, è stata istituita una task force permanente con i servizi interessati, viabilità, strade, polizia locale e protezione civile al fine di monitorare l’evoluzione della situazione, anche a seguito della ripresa delle attività didattiche in presenza.

A tal proposito è stato attivato il piano ANM for school, con oltre 19 linee bus dedicate, 45 bus coinvolti, oltre 350 corse quotidiane. Il piano, fortemente voluto anche dalla Prefettura di Napoli, che ha svolto un fondamentale ruolo di coordinamento istituzionale, è volto ad assicurare ai ragazzi ed alle famiglie il miglior servizio possibile, in sicurezza, per poter riprendere, finalmente, la didattica in presenza, anche grazie alla collaborazione con i volontari della protezione civile nei luoghi di potenziale maggiore assembramento. Nella giornata di lunedì, infine, nell’ottica del monitoraggio quotidiano messo in campo sulla vicenda, si terrà un incontro tra i dirigenti dei servizi interessati e gli assessori competenti al fine di valutare ogni utile iniziativa per limitare i disagi”.