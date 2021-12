Galleria Vittoria, arriva il dissequestro: ora si attende la riapertura al traffico

Galleria Vittoria: è arrivato l’ok della Procura di Napoli sul ripristino della sicurezza. L’assessore Cosenza: “Il tunnel sarà riaperto alle auto dopo l’installazione degli aeratori e successivi collaudi”.

Buone notizie per la Galleria Vittoria di Napoli. La Procura ha infatti dato l’ok al dissequestro del tunnel che collega via Acton a piazza Vittoria dopo 15 mesi (ovvero dopo la chiusura di settembre 2020, dovuta al distacco di una parete).

Terminati i lavori e risolta la questione della messa in sicurezza, la riapertura al traffico è a questo punto vicina, vista l’installazione di nuovi cavi di rame per i condotti di aerazione, che sostituiranno quelli rubati negli scorsi giorni (dal valore di circa 80mila euro).

“Al termine dei lavori – spiega il Comune di Napoli in una nota – si procederà al collaudo dell’impianto di aereazione da parte dei soggetti preposti e la Galleria potrà essere riaperta“.

A confermare l’imminente riapertura al traffico della Galleria Vittoria è anche l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza: “La Procura della Repubblica ha dissequestrato la Galleria -ha scritto Cosenza su Facebook – Quindi ha ritenuto che la messa in sicurezza sia completa. La Galleria, dal punto di vista strutturale, può di nuovo essere percorsa senza pericoli”.

Per quanto riguarda i cavi in rame “sono tutti già disponibili da ieri -prosegue l’assessore – Citelum, che ha la responsabilità della custodia e della gestione, li sta installando. È una operazione non veloce, ci vorranno ancora non pochi giorni, sono circa 4,5 km (che poi diventano 1,5 km tripolari).

Poi si potrà fare il collaudo delle otto coppie di aeratori e delle relative sonde. Quando si finisce? Tutto dipende dalla velocità di Citelum. Se sono veloci, entro fine della prossima settimana. Senza gli aeratori la Galleria non può riaprire”.