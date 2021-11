Galleria Vittoria, Anas: ultimati i lavori principali

Sono stati ultimati i lavori principali all’interno della galleria Vittoria di Napoli: la comunicazione ufficiale di Anas.

Anas (Gruppo FS Italiane) rende noto di aver ultimato i lavori principali all’interno della galleria Vittoria di Napoli. L’intervento di manutenzione straordinaria, avviato lo scorso 2 agosto, è in fase di completamento nel pieno rispetto dei tempi previsti di 120 giorni. A seguito dell’ultimazione dei lavori di nuova pavimentazione da parte del Comune all’interno della galleria – fissata entro la fine della settimana – Anas provvederà al completamento del riposizionamento dei new jersey ed alla loro pulizia.

In capo al Comune, inoltre, il rifacimento della nuova segnaletica orizzontale e la riapertura al traffico della galleria, a seguito della necessaria attestazione da parte della Procura della Repubblica in merito al ripristino della sicurezza ed alla rimozione dei pericoli. I lavori di Anas sono consistiti, principalmente, nella demolizione del rivestimento dei piedritti della galleria per l’intera lunghezza (625m), nonché il fissaggio dei pannelli in calcestruzzo di rivestimento mediante inghisaggi con barre filettate.

Il rivestimento dei piedritti è stato sostituito con pannelli in lamierino d’acciaio per un’altezza di 5 metri dal piano viabile; inoltre il fissaggio dei pannelli del rivestimento architettonico è stato integrato con il montaggio di una rete di protezione irrigidita con un sistema di cavi in acciaio. Si è proceduto, come previsto, anche al rifacimento del sistema di raccolta acque di percolazione, mediante un sistema di canalizzazione ispezionabile e facilmente manutenibile.

Per quanto attiene alla attività di tipo impiantistico, conclude la nota, oltre alla rimozione ed al riposizionamento degli elementi impiantistici interferenti con le demolizioni, sono state completate le attività di posa in opera dei cavi di alimentazione dei fari e dei segnapassi, nonché la sostituzione di quest’ultimi.