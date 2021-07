G20 a Napoli su Ambiente, Clima ed Energia

“G20 Ambiente, Clima ed Energia” la grande ambizione dell’Italia: conciliare la tutela dell’ambiente con il progresso e il benessere sociale, porre la transizione ecologica al centro dell’agenda politica, con un approccio coordinato per affrontare le crisi globali, anche dopo il Covid-19, e con un percorso scientifico comune.

Alla Ministeriale G20 a Napoli dei prossimi 22 e 23 luglio spetterà il compito di esprimere la sintesi di questi lunghi mesi di incontri, confronti e discussioni tra le delegazioni e i tecnici internazionali impegnati nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile.

La Presidenza italiana del G20, consapevole del proprio ruolo, ha presentato proposte importanti sul piano globale per stimolare la comunità internazionale verso obiettivi ambiziosi. In effetti, il 2021 è un anno chiave per la transizione ecologica, e quindi per il clima, e nei prossimi mesi si svolgeranno una serie di eventi globali: la Conferenza delle Parti (COP) delle tre Convenzioni di Rio sui cambiamenti climatici, la biodiversità e la desertificazione (UNFCCC COP26, CBD COP 15 e UNCCD COP 15), il lancio del Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino dell’ecosistema, il Summit delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari e la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani.

I temi centrali della discussione saranno il contrasto al cambiamento climatico, l’accelerazione della transizione ecologica, le azioni necessarie per rendere i flussi finanziari coerenti con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, una ripresa economica sostenibile ed inclusiva grazie alle opportunità offerte in campo energetico da soluzioni tecnologiche innovative, l’implementazione delle città intelligenti, resilienti e sostenibili.

La transizione ecologica non è più rinviabile e deve essere socialmente sostenibile. Da Napoli parte un percorso che vedrà l’Italia sempre più in prima linea affinchè si faccia presto e nessuno resti indietro.

Per la sicurezza dell’evento è stata blindata parte della zona del centro dal Lungomare a Piazza Municipio e altre zone limitrofe con un dispositivo di circolazione molto limitato per le auto e i pedoni fino a cessata necessità di venerdì 23 luglio.