G20 a Napoli: il 22-23 luglio tangenziale gratis a Corso Malta e Fuorigrotta

Tangenziale di Napoli: in concomitanza con il G20 giovedì 22 e venerdì 23 luglio non si pagherà il pedaggio ai caselli di Corso Malta e Fuorigrotta.

Nuove modifiche alla viabilità in vista del G20 a Napoli, visto che nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 luglio (dalle 7 alle 22) è prevista l’esenzione del pedaggio della Tangenziale ai caselli di Corso Malta e Fuorigrotta.

Come riporta “Fanpage”, tale richiesta è arrivata dalla Prefettura di Napoli alla società Tangenziale, allo scopo di agevolare gli spostamenti in città.

Per la sicurezza dell’evento è stata blindata parte della zona del centro dal Lungomare a Piazza Municipio e altre zone limitrofe, con un dispositivo di circolazione molto limitato per le auto e i pedoni fino a cessata necessità di venerdì 23 luglio. Su via Chiatamone sarà invece istituito il doppio senso di marcia.