G20 a Napoli: giornata con traffico in tilt nella zona blindata

G20 a Napoli: traffico in tilt nelle zone del Centro (in particolare tra Santa Lucia e piazza Trieste e Trento) caratterizzate da un dispositivo di circolazione molto limitato per le auto.

Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 luglio, il Palazzo Reale di Napoli ospiterà il G20, vertice che vedrà al centro del dibattito dei ministri dell’Ambiente tematiche fondamentali come il clima e l’energia.

Per la sicurezza dell’evento è stata blindata parte della zona del centro dal Lungomare a Piazza Municipio e altre zone limitrofe, con un dispositivo di circolazione molto limitato per le auto e i pedoni fino a cessata necessità di venerdì 23 luglio.

Tale Zona Rossa comprende Piazza del Plebiscito, piazza Trieste e Trento (lato San Carlo e Gambrinus) fino al Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro (lato hotel).

Già oggi, come riporta “Fanpage”, è stata una giornata caratterizzata dal traffico intenso, soprattutto tra via Santa Lucia e piazza Trieste e Trento. Più scorrevole la circolazione in via Chiatamone, dove vige il doppio senso di marcia, grazie al presidio della polizia municipale.

La situazione non è certamente agevolata dalla chiusura della Galleria Vittoria, i cui lavori, come reso noto dall’assessora ai Lavori Pubblici, Alessandra Clemente, partiranno lunedì 2 agosto.

Per il G20, la città di Napoli sarà blindata con 2000 uomini delle forze dell’ordine tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Capitaneria di Porto, con in aggiunta 200 agenti al giorno della Polizia Municipale.