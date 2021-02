“G.I. Joe – La nascita dei Cobra” su Paramount Channel. I film in tv martedì 16 febbraio

G.I. Joe – La nascita dei Cobra (G.I. Joe: The Rise of Cobra) è un film del 2009 diretto da Stephen Sommers. I G.I. Joe (Global Integrated Joint Operating Entity) sono una squadra speciale anti-terrorismo composta da un gruppo di veterani militari, che con l’ausilio di sofisticati mezzi bellici e tecnologici combattono contro un’organizzazione criminale denominata Cobra. La base segreta dei G.I. Joe “The Pit” è ubicata in Egitto, e costruita sottoterra. Il film è stato distribuito nelle sale statunitensi il 7 agosto 2009[2], mentre in Italia è uscito l’11 settembre; il film ha incassato più di 302 milioni di dollari. Ambientato 10 anni nel futuro, il film racconta della lotta tra la task force ed un’organizzazione internazionale nota come COBRA. Dal deserto egiziano agli abissi del ghiaccio polare, la super squadra di G.I. Joe utilizza la più sofisticata attrezzatura spionistica e militare per combattere la misteriosa organizzazione Cobra, evitando che il mondo sprofondi nel caos.

