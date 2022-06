Fuorigrotta, sventato furto di marmitta: ladri a caccia di palladio

Continuano ad aumentare a Napoli i furti di marmitte, legati all’estrazione del palladio: l’ultimo caso si è verificato a Fuorigrotta.

Aumentano i furti di marmitte di automobili a Napoli: un nuovo trend che non è legato al mercato nero dei pezzi di ricambio ma all’estrazione del palladio, un metallo nobile presente nelle marmitte di nuova generazione. Solo in piccole quantità, ma abbastanza da fruttare ai ladri anche cento euro per colpo. Si tratta di un nuovo business che sembra stia attraendo i ladri, anche perché comporta tecniche molto più sbrigative: non si tratta infatti di smontare il pezzo, preservandone giunti e raccordi, ma di strapparlo via dall’auto, provocando al mezzo anche danni maggiori.

L’ultimo caso la scorsa notte. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono a Fuorigrotta, allertati dal 112. Due persone con una Fiat Panda stanno rubando la marmitta di un’auto in sosta, una Smart. Uno dei ladri riesce a fuggire mentre l’altro – F.T., 31 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine – viene bloccato dai militari. L’arrestato, accusato di furto aggravato, è in attesa di giudizio. Anche in questo caso i carabinieri hanno constatato come l’obiettivo fosse proprio il palladio presente nelle marmitta, che era stata aggangiata con una corda con l’obiettivo di strapparla via dalla macchina.