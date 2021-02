Fuorigrotta: sequestrata una pistola, munizioni e droga in via Rossetti

La polizia ha effettuato un controllo presso un edificio in via Gabriele Rossetti nel quartiere di Fuorigrotta ed è stata sequestrata una pistola, munizioni e droga.

- Advertisement -

Stamattina gli agenti del Commissariato San Paolo di Fuorigrotta hanno effettuato un controllo presso un edificio in via Gabriele Rossetti in cui hanno rinvenuto, occultati in un’intercapedine tra il muro e il vano ascensore, una pistola Galesi Brescia modello 9 completa di caricatore con 3 cartucce calibro 6,35, 41 cartucce G.F.L. calibro 6,35, 6 cartucce calibro 6,35 GECO, 33 cartucce a salve calibro 320, 5 cartucce Winchester calibro 9×21, 2 cartucce G.F.L. calibro 9×21, 10 cartucce GECO calibro 9×21, 72 cartucce a salve di piccolo calibro, un passamontagna, un paio di manette, 15 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 45 grammi, 2 involucri contenenti circa 1 grammo di cocaina e diversi arnesi atti allo scasso.