Fuorigrotta, petizione al sindaco per la rialberazione di viale Augusto

La petizione è stata lanciata per chiedere al primo cittadino di inserire anche viale Augusto, arteria principale del quartiere Fuorigrotta, nel progetto di sostituzione delle alberature previsto dal Comune.

“Da lungo tempo il Viale di Augusto versa in condizioni pietose causa una malattia specifica della pianta di palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790) meglio conosciuto come ‘Il punteruolo rosso’. Precedentemente il viale era comunque preda di topi e insetti che lo infestavano rendendo il luogo pericoloso e poco igienico al passeggio cittadino. Ormai quasi totalmente distrutto il verde cittadino in questo quartiere non si riesce a trovare una soluzione valida che riporti il quartiere allo stato di un tempo”. Così Andrea Villani ha lanciato la sua petizione tramite change.org con cui chiede al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, di inserire anche viale Augusto, arteria principale del quartiere Fuorigrotta, nel progetto di sostituzione delle alberature previsto dal Comune.

“Oltre che una questione di abbellimento – si legge –, ricostituire il verde cittadino, diviene un punto prioritario per la rivalutazione del viale e di chi abita nel quartiere. Si fa appello alla sensibilità di tutte le forze democratiche e politiche affinché il problema possa risolversi nel più breve tempo possibile adottando magari scelte che questa volta trovino delle soluzioni definitive, optando per specie vegetali resistenti e simbiotiche con l’uomo e il paesaggio cittadino”.

“Auspichiamo – conclude – che il problema possa essere risolto nel migliore dei modi in quanto il Comune di Napoli certamente non manca di buoni tecnici ed ottimi giardinieri (vedi stadio Maradona, p.co Floridiana o Bosco di Capodimonte)”.