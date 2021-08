Fuorigrotta: furto in un appartamento. 25enne arrestato. IL NOME

Fuorigrotta: I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell’appartamento accese e, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo che ha tentato la fuga calandosi dal balcone.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Tibullo per la segnalazione di furto in abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell’appartamento indicato accese e, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga calandosi dal balcone ma, non senza difficolta e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di due cacciaviti e 180 euro.

Alessio Fierro, 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato in appartamento, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.