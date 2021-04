Fuorigrotta, esplosi colpi di pistola da uno scooter in via Leopardi

Fuorigrotta: Da uno scooter in corsa in via Leopardi sono stati esplosi tre colpi di pistola. Per fortuna nessun passante è stato colpito.

E’ successo poco fa. Da uno scooter in corsa in via Leopardi sono stati esplosi tre colpi di pistola. L’episodio è avvenuto nei pressi della cremeria Crociò e Corcione.

Per fortuna nessun passante è stato colpito. Non si conoscono ancore le cause di questo gesto. Potrebbe essere stato un atto intimidatorio?

I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le indagini.