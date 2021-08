Paura a Fuorigrotta: divampa un incendio in una palestra

Tanta paura a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dove è divampato un incendio all’interno di una palestra: immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco.

Ieri mattina a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, i Carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Cumana presso una palestra per un incendio divampato all’interno della struttura. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed hanno domato le fiamme che hanno interessato l’intera attività commerciale.

L’incendio – secondo quanto riferiscono i Carabinieri – sembrerebbe essere di natura accidentale. Non risultano esserci stati feriti.