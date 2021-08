Fuorigrotta, dispositivo traffico per evento “International Swimming League 2021”

Il Comune di Napoli comunica un dispositivo di traffico nella zona di Fuorigrotta per l’evento “International Swimming League 2021” che si svolgerà presso la piscina “F. Scandone”.

Dispositivo di traffico

Per le giornate del 26 e 27 agosto 2021, dalla 17.30 alle 23.30 e comunque fino a cessate esigenze (termine della attività sportive), il divieto di transito veicolare in via Labriola e viale Giochi del Mediterraneo lungo il tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Labriola e di via Barbagallo, eccetto i veicoli muniti di accredito rilasciato a cura dell’Organizzazione, dei mezzi di soccorso, di emergenza delle Forze dell’Ordine e dei veicoli diretti ai passi carrai autorizzati presenti sui tratti interessati dai divieti e al distributore di carburanti ivi presente.