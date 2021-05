Friends: The Reunion arriva il 27 Maggio su HBO Max [Video]

Friends: The Reunion. HBO annuncia, finalmente, la data dell’evento televisivo dell’anno: il 27 maggio sulla piattaforma HBO Max.

Arriva, finalmente, l’atteso annuncio della data di Friends: The Reunion. L’emittente HBO, infatti, ha annunciato che lo speciale della storica sitcom andrà in onda il 27 maggio sulla piattaforma HBO Max.

Ricordiamo che, inizialmente, HBO avrebbe voluto far debuttare il proprio canale di streaming proprio con l’attesissimo show. Purtroppo, i piano sono dovuti cambiare a causa del covid e le riprese sono iniziate solo ad aprile.

Friends: The Reunion, rilasciato anche un primo trailer dello speciale.

A sedici anni, diventati poi diciassette causa covid, dall’ultima puntata, torna il cast di Friends in uno speciale fortemente voluto dai fan e realizzato da HBO. Friend: The Reunion ha ufficialmente una data.

Il 27 maggio, su HBO Max, torneremo a vedere tutti i protagonisti della sitcom insieme sul set. Ricordiamo che non sarà una nuova puntata sequel, come avvenuto in occasione delle reunion di altre serie tv.

Per anni si era vociferato di un possibile ritorno della serie, ma si concludeva sempre con un nulla di fatto. Negli ultimi anni, però, le voci si erano fatte più insistenti, accompagnate anche da avvistamenti dei protagonisti assieme.

Alla fine HBO ha dato il grande annuncio, programmando questo speciale. Oltre al cast originale, ci sarà una lunghissima serie di guest star, come da tradizione del programma.

Ecco la lista: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.