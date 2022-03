Frattaminore, trovate armi pronte a sparare

Nel corso di un servizio alto impatto dei carabinieri nel comune di Frattaminore sono state ritrovate armi pronte a far fuoco e un quantitativo di droga.

Armi e droga in un servizio alto impatto nel comune di Frattaminore (Napoli). I carabinieri della compagnia di Giugliano e della stazione di Frattamaggiore, assieme a quelli del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del Nucleo Cinofili, hanno presidiato la città con perquisizioni e posti di blocco. Centinaia di persone sono state identificate, altrettanti i veicoli ispezionati.

Attenzione massima in via Turati, tra le palazzine popolari.

In una di queste i militari hanno rinvenuto due pistole: una Ruger 357 magnum con 6 proiettili nel tamburo e una Tanfoglio calibro 9×21 mm con 12 colpi nel serbatoio. Erano nascoste sotto il marmo del davanzale delle scale condominiali. Nel vano ascensore di un secondo edificio sono stati rinvenuti 53 grammi di crack e 19 dosi di marijuana. Con la droga anche due targhe oggetto di furto. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.