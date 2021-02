Frattaminore: 15 grammi di droga negli slip, 22enne arrestato

E’ stato sorpreso in Via Spagnuolo a Frattaminore, mentre a bordo della sua auto cedeva una dose di cocaina ad un “cliente” di Succivo.

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per spaccio di droga un 22enne incensurato di Caivano. E’ stato sorpreso in Via Spagnuolo a Frattaminore, mentre a bordo della sua auto cedeva una dose di cocaina ad un “cliente” di Succivo poi segnalato alla Prefettura.

Perquisito, il 22enne è stato trovato in possesso di altre 15 dosi di cocaina per complessivi 5 grammi di sostanza. Erano occultate negli slip. Nelle sue tasche 30 euro, somma ritenuta provento illecito.

E’ ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.