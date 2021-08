Frattamaggiore, scoperti 22 kg di marijuana in un centro spedizioni

I pacchi con all’interno la sostanza stupefacente, ritrovati presso una società di spedizioni di Frattamaggiore, erano destinati a una società di Melito di Napoli.

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in un centro di spedizione di Frattamaggiore, 22 kg di marijuana nascosti in tre pacchi. Stando a quanto riferito in un comunicato, nel corso di un accesso ispettivo presso un corriere, finalizzato al controllo delle spedizioni in giacenza, i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato colli contenenti involucri abilmente confezionati e posti sottovuoto, che custodivano infiorescenze di marijuana.

Una volta analizzata la sostanza e confermata la natura di sostanza stupefacente, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro e alla relativa quantificazione. Recuperati anche un falso rapporto di analisi sulla natura e qualità della merce spedita, nonché la documentazione di accompagnamento, grazie alla quale sono stati individuati mittente e destinatario, quest’ultimo risultato essere una società di Melito di Napoli. Sono in corso ulteriori indagini.