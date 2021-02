Fraternità e amicizia sociale tema del nuovo webinar del Forum Sociosanitario

Il webinar “fraternità e l’amicizia sociale” sarà in programma sabato 20 febbraio con inizio alle ore 18,00 su piattaforma zoom.

Per una società fondata sulla “fraternità e l’amicizia sociale”. È questo il titolo voluto dal Forum delle Associazioni sociosanitarie e dalla Associazione Medici Cattolici di Napoli per il webinar in programma sabato 20 febbraio con inizio alle ore 18,00 su piattaforma zoom.

“Viviamo – ha detto il presidente del Forum, professore Aldo Bova – un momento storico difficile e complesso, caratterizzato da grandi difficoltà e grandi sofferenze. L’Italia ed il mondo intero sono stati colpiti da una terribile pandemia. Con gli ammalati da Coronavirus e con le conseguenti morti si sono generate gravissime conseguenze sotto il profilo della salute in generale, sotto il profilo lavorativo, economico-finanziario, educativo, formativo, psicologico.

L’Umanità intera si è trovata nuda di fronte agli eventi della storia naturale e si è compreso che è molto importante, per affrontare le difficoltà della vita personale, familiare, sociale, della propria comunità particolare e di quella mondiale, essere uniti e lavorare insieme per darsi una mano reciproca”.

“Dalle difficoltà – ha detto ancora il presidente Bova- specialmente , quando ci si trova impreparati e nudi, si può uscire solo unendosi. Per affrontare il cammino, per rimettere in moto la società è indispensabile essere uniti e trattarsi come fratelli, sapendo che solo trattandosi da fratelli possiamo generare nel mondo condizioni di serenità, di benessere, di equità, di giustizia , di pace“.

Per seguire l’incontro il link ZOOM è : ( https://itlav.zoom.us/j/ 94993387770

Tra i partecipanti ci saranno:

Padre Domenico Marafioti, Preside Emerito Facoltà teologica Italia Meridionale;

Carlo Ruosi, Vicepresidente Amci – Napoli; Giuseppina Ricciardi – Presidente AMCI San Luca –Napoli eAldo Bova – Presidente del Forum.