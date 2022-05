Francolise, 15enne si ferisce alla testa con una pistola: è in gravi condizioni

Cronaca di Caserta: i Carabinieri hanno aperto le indagini dopo il ritrovamento nella sua casa di un 15enne ferito alla testa.

Grave fatto di cronaca a Francolise, nel Casertano, dove un 15enne è stato ritrovato in gravi condizioni a causa di una ferita alla testa provocata un colpo di pistola.

Come riporta “Fanpage”, il proiettile sarebbe partito dall’arma del padre (legalmente detenuta in casa). Il ragazzino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Caserta, con i Carabinieri di Mondragone che hanno aperto le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

L’allarme è scattato questa mattina, quando i genitori hanno rinvenuto il ragazzo ferito in casa. Le prime ipotesi vertono verso il ferimento accidentale, mentre non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a un tentativo di suicidio.